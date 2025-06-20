Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, KKKA'nın bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve hastalık belirtileri anlatıldı.

TSM Müdürü Dr. Serhat Bayburt, yaz aylarında artış gösteren KKKA vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, özellikle kırsal kesimde yaşayanların tarım ve hayvancılık faaliyetleri sırasında gerekli tedbirleri almasının önemine değindi.

Muhtarların, vatandaşları hastalık konusunda bilinçlendirmede önemli bir rol üstlendiğini belirten Bayburt, şüpheli durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Toplantı, muhtarların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.