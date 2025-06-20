Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy TSM, muhtarlara Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgi vererek hastalığın bulaşma yolları ve korunma yöntemlerini anlattı. Dr. Serhat Bayburt, vatandaşların dikkatli olmalarını ve tarım faaliyetlerinde tedbirlere uymalarını vurguladı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, KKKA'nın bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve hastalık belirtileri anlatıldı.

TSM Müdürü Dr. Serhat Bayburt, yaz aylarında artış gösteren KKKA vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, özellikle kırsal kesimde yaşayanların tarım ve hayvancılık faaliyetleri sırasında gerekli tedbirleri almasının önemine değindi.

Muhtarların, vatandaşları hastalık konusunda bilinçlendirmede önemli bir rol üstlendiğini belirten Bayburt, şüpheli durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Toplantı, muhtarların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.