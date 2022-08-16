Kırım'daki askeri deponun "sabotaj" sonucu patladığı açıklandı Güncel Haberler Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Canköy bölgesindeki askeri deponun "sabotaj" sonucu patladığı bildirildi. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Canköy bölgesindeki askeri deponun "sabotaj" sonucu patladığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Canköy yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri depo, sabotaj sonucu hasar gördü. Olayda, sivil altyapı, elektrik santrali, demir yolları ve sivillerin yaşadığı evler zarar gördü." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, sabotaj sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi. Ayrıca, olayda 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Bakanlıktan, Kırım'ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda çıkan yangın sonucu mühimmatların patladığı belirtilmişti. Güncel AA / Dmitri Chirciu Canköy Rusya Kırım Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırım'daki askeri deponun 'sabotaj' sonucu patladığı açıklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.