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Kırım'da Rusya'ya ait askeri helikopter düştü, 2 asker öldü

Kırım'da Rusya'ya ait askeri helikopter düştü, 2 asker öldü

Güncel Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da Mi-28 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da Mi-28 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mİ-28 tipi askeri helikopterin, Kırım'da eğitim uçuşu esnasında düştüğü belirtildi.

Kazada iki askerin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, helikopterin ilk belirlemelere göre teknik arızadan dolayı düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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