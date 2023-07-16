Hakkari'deki Cilo bölgesinde buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düşen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin intikal ettiği belirtildi.

Kırılan buzulun oluşturduğu çukura düşen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'deki Cilo bölgesinde buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düşen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo buzulları bölgesine gezi faaliyeti maksadıyla giden 18 kişilik kafilede bulunan 4 kişinin buzulların altına düştükleri ihbarı alındığı belirtilerek, "Valiliğimiz koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma, Afad, UMKE ekiplerimiz olay yerine intikal etmişlerdir. Olay bölgesine karadan ve havadan JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince müdahale edilmiş ve 2 vatandaşımız kurtarılarak havayolu ile Yüksekova Devlet Hastanesine tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Buz kütlesi altında ulaşılamayan 2 vatandaşımız için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir." denildi.