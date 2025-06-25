Kırıkkaleli Otobüs Şoförü, Hastalanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Kırıkkaleli Otobüs Şoförü, Hastalanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı
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Kırıkkale'de bir otobüs şoförü, araçta fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayat kurtardı. Fenalaşarak bayılan 69 yaşındaki yolcu, şoförün hızlı müdahalesi sayesinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kırıkkale'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Şehiriçi Otobüs Terminali-Bağlarbaşı Mahallesi seferini yapan Kırıkkale Belediyesi otobüsüne sabah saatlerinde binen 69 yaşındaki Mahmut Taşkın, bir süre sonra fenalaşarak bayıldı.

Yolcuların durumu fark ederek bilgi verdiği otobüs şoförü Muhammet Üstüner, güzergahını değiştirerek Yüksek İhtisas Hastanesine hareket etti.

Hastaneye getirilerek sağlık personeline teslim edilen Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste yaşanan anlar ise araç kamerasınca görüntülendi.

Şoför Üstüner, gazetecilere, seyir halindeyken aracın arka tarafından sesler geldiğini söyledi.

Diğer yolcuların "araçta hasta var" demesi üzerine vatandaşlardan sakin olmalarını istediğini dile getiren Üstüner, "Daha sonra hızlı şekilde otobüsü acil servisin önüne götürdüm. Aracın kornasını çalarak sağlık ekiplerinin dışarı çıkmasını sağladım. Daha sonra vatandaşa müdahale edildi. Sağlık durumu da iyiymiş. Yolcumuz sanırım baygınlık geçirmiş, kusma da olmuş. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelendik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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