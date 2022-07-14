Kırıkkaleli 15 Temmuz şehidinin babası oğlunu unutamıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında bir oğlunu şehit veren, bir oğlu ve torunu da gazi olan Hikmet Pilavcı, aile bireylerinin vatan için gösterdikleri kahramanlığın gururunu yaşıyor.

Volkan Pilavcı, 15 Temmuz gecesi Ankara'da kardeşi, iki yeğeni, ablası ve eniştesi ile ellerinde Türk bayraklarıyla darbecilere karşı durmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.

Külliye önüne vardıklarında açılan ateş sonucu Volkan Pilavcı şehit düştü, kardeşi Erkan, yeğeni Elif ve eniştesi Hacı Pilavcı gazi oldu.

Ankara'da yaşayan baba Hikmet Pilavcı, AA muhabirine, 14 Temmuz'da yeğeninin düğünü için Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bulunduğunu, Volkan'ın da düğüne akşam katılacağını söyledi.

Oğlunun daha sonra kendisini arayarak darbe girişimi olduğunu söylediğini belirten baba Pilavcı, şunları anlattı:

"Oğluma 'Ne darbesi, darbe zamanları geçti' dedim. 'Baba, vallahi oluyor, helikopter şimdi Külliye'ye bomba attı, ışıkları falan söndü' dedi. 'Oğlum bir yanlışlık olmasın' dedim. 'F-16, TBMM'nin oraya bombayı attı' dedi. Sonra hemen televizyonu açtık, spiker bildiriyi okuyor. Volkan sonra tekrar arayarak dışarı çıkacağını söyledi. Ben de 'Tamam oğlum, bugün çıkmayacaksın da ne zaman çıkacaksın' dedim. Sonra kardeşi, iki yeğeni, ablası ve eniştesini alarak Külliye'ye doğru yola çıkıyorlar. Evden çıkmadan önce de 'Uyuma Ankara, uyursan bir daha uyanamazsın' diye mahalleliye sesleniyor."

Pilavcı, Beştepe'ye yaklaştıklarında açılan ateş sonucu Volkan Pilavcı'nın sırtından yaralanarak şehit olduğunu, kardeşi, yeğeni ve eniştesinin yaralandığını söyledi.

Gece saat 03.00'e kadar aile bireylerini aradığını ancak ulaşamadığını dile getiren Pilavcı, şöyle konuştu:

"Daha sonra torunlardan birisini aradım. O da 'Dede, haberin yok mu, dayılarımın ikisi de vuruldu, hastanedeler' dedi. Sonra hastaneye gittik. Hastanede yaralı oğlumu gördük ama Volkan'ı göremedik. Ameliyathaneleri, yoğun bakımları aradık ama morg aklımıza gelmedi. Sonra damat gitti baktı. Volkan oradaymış. Allah korusun bugün olsa yine aynısını yaparız. Bizim kaçacak yerimiz mi var ya da kaçar mıyız? Biz vatan ve bayrak için her şeyi yaparız. Canımızı da evladımızı da torunlarımızı da her şeyimizi bu vatan için veririz. Bu vatan, atalarımızın kanıyla alınmadı mı? Kalanlar da bizim kanlarımızla kalır."

Volkan Pilavcı, şehit olmadan rüyasında öldüğünü görmüş

Pilavcı, devletin ilgisinin o günden beri hiç kesilmediğini, her şeyden çok memnun olduklarını vurgulayarak, kendilerinin hiç unutulmadığını ve unutulmayacaklarını ifade etti.

Oğlu Volkan'la pek çok anısı olduğunu ve 6 yıldır zihninden hiç silinmediğini kaydeden Pilavcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Volkan çok farklı bir çocuktu. Rahmetlinin omzunda siğil vardı, sürekli kaşıyarak kanatırdı. O gün de yine orasını kanatmış ve beyaz gömleği kan olmuş. Bir de cuma günü olunca arkadaşlarına gömleğinin kan olduğunu ve camiye gidemeyeceğini söylemiş. Arkadaşları cumaya gidince Volkan da uyumuş. Rüyasında göreve giderken aracı devirdiğini ve öldüğünü görmüş. Oğlum, o gün şehit oluyor. Bunları arkadaşı bana anlattı."