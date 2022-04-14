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Kırıkkale'ye yeni spor salonu yapılacak

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'ye yeni spor salonu yapılacak

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 bin 500 kişilik spor salonunu yapılacağını bildirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 bin 500 kişilik spor salonunu yapılacağını bildirdi.

Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, spor salonu ihalesinin 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Spor salonunun Kırıkkale'ye hayırlı olmasını dileyen Saygılı, "Kırıkkale'mize desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, projenin takipçisi milletvekilimiz Ramazan Can ve AK Parti İl Başkanımız Mustafa Kaplan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'ye yeni spor salonu yapılacak

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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