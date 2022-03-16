Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale ve Yozgat'ta 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilikte düzenlenen törende, gaziliğin bu dünyada beşer olarak alınabilecek en büyük madalya ve armağan olduğunu söyledi.

Devlet ve millet olarak şehit ile gazilerin gösterdiği yüksek feragatle bugünlere gelindiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bu madalya, gerek yurt içeri gerekse yurt dışında devletin göğsünü kabartan, Türk milletine haklı gurur yaşatan, memleket hizmetinde bulunmuş ve bu uğurda fedakarlık göstermiş vatandaşlar için ilgili bakanlığın teklifi ve Türkiye Cumhurbaşkanının onayıyla tevdi edilen bir madalya." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, konuşmasının ardından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2017'de mayına basarak yaralanan gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu'ya madalya ve beratını takdim etti.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Yeşilırmak ve gazinin eşi Yağmur Kuzucu da katıldı.

Yozgat

Yozgat Valiliği'nde düzenlenen törende, 2015'te Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Hakkı Doğan'a madalya ve beratı takdim edildi.

Vali Ziya Polat, yaptığı konuşmada, tüm şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, bu vatan için canını veren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı uzun ömürler diledi.