Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ve Sivas'ın Gemerek ilçelerinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ve Sivas'ın Gemerek ilçelerinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yahşihan'da ikindi vakti aniden bastıran sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle Kırıkkale- Ankara kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kara yolunda ilerleyen bazı sürücüler, araçlarını emniyet şeridine çekerek yağışın durmasını bekledi.

İlçedeki bazı yollarda da su birikintileri oluştu.

Sivas

Gemerek ilçesinde de öğleden sonra şiddetli sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

İlçe merkezinden geçen iki derenin taşması sonucu sokak, cadde ve yolları su bastı.

Bir sitenin sakinleri bahçede biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sivas-Kayseri kara yolunda sürücüler sağanak nedeniyle güçlükle ilerledi.

Öte yandan dolu ve sağanak, bazı tarım arazilerinde hasara yol açtı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Gemerek Ankara Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title