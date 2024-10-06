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Kırıkkale ve Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kırıkkale ve Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Kırıkkale ve Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale ve Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale'de öğle namazı sonrası Nur Camii avlusunda toplanan sivil toplum kuruşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Murat Çiğdemtepe, İsrail'in 365 gündür Gazze'de soykırım yaptığını anımsattı.

Bu soykırıma dünyanın kör, sağır ve suskun olduğunu belirten Çiğdemtepe, şöyle konuştu:

"Dünyanın bu suskunluğu, çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Batılı emperyalist güçler, İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen Siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Filistin ve Gazze'de bunlar olurken hala dengeleri gözetleyen, küçük çıkarlarının kaybolmasından korkan bir İslam dünyası manzarasıyla karşı karşıyayız. Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma 'dur' demek için buradayız."

Basın açıklaması, yapılan duanın ardından sona erdi.

Niğde

Niğde'de Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla çeşitli sloganlar atarak Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Veysel Aşkın, çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın İsrail'in, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını dile getirdi.

Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örneğin olmadığını ifade eden Aşkın, Batılı emperyalist güçlerin, İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını, İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştirdiğini vurguladı.

Program, Niğde İl Müftüsü Osman Ayas'ın okuduğu duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Uluslararası İlişkiler Sivil Toplum Etkinlikler Politika Filistin İsrail Güncel Niğde

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