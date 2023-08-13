Kırıkkale Valisi Tunceli'ye atandı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla katıldığı aşure etkinliğinde yaptığı açıklamada, 'Alevi vatandaşlarımızın yoğun olduğu Tunceli'ye atandım. Çarşamba gününden itibaren ülkemizin çok güzel ili olan Tunceli'ye de tıpkı Kırıkkale'de olduğum gibi hizmet edeceğiz' dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla katıldığı aşure etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Alevi vatandaşlarımızın yoğun olduğu Tunceli'ye atandım. Çarşamba gününden itibaren ülkemizin çok güzel ili olan Tunceli'ye de tıpkı Kırıkkale'de olduğum gibi hizmet edeceğiz" dedi.

Kırıkkale Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Öğretmenevinde düzenlenen aşure etkinliğinde konuşan Tekbıyıkoğlu, Muharrem ayının son günlerinde tutulan oruçların, yapılan duaların ve ikram edilen aşurelerin kabul olması temennisinde bulundu.

Kırıkkale'nin manevi değerleri ve manevi büyükleriyle çok kıymetli bir şehir olduğunun altını çizen Tekbıyıkoğlu, görev süresince Alevi köylerinin, Alevi vatandaşlarının yaşadığı yerlerden çok büyük bir memnuniyetle ayrıldığını belirterek, kendi içlerindeki problemlerini çözebilmeleri gibi çok ulvi ve çok üstün kabiliyete sahip olduklarını aktardı.

Bu tür günlerin çok kıymetli olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Biz ne kadar bir arada olabiliyorsak, iyi günlerimizi, kötü günlerimizi, inanca dair günlerimizi beraber yaşayabiliyorsak o denli milletiz. Bugün benim içinde önemli bir gün. Alevi vatandaşlarımızın yoğun olduğu Tunceli'ye atandım. Çarşamba gününden itibaren ülkemizin çok güzel ili olan Tunceli'ye de tıpkı Kırıkkale'de olduğum gibi hizmet edeceğim. Buradan sizin selamlarınızı göndereceğim" diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, "Burada bulunduğum müddetçe cemevleri başta olmak üzere Hasandede gibi manevi büyüklerimizin olduğu yere hizmet etmeye gayret ettim. Bize yakışan, memleketimize yakışan, Kırıkkale'mize yakışan bir eseri de arkamızda bırakmış olacağız" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, yapılan duanın ardından katılımcılara aşure ikram etti.

Aşure etkinliğine CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ve İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar eşlik etti. - KIRIKKALE