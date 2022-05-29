Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, yaralı askeri ziyaret etti - Haberler

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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, yaralı askeri ziyaret etti

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, yaralı askeri ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Sözleşmeli Er Furkan Aydın'ı ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Sözleşmeli Er Furkan Aydın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kaletepe Mahallesi'ndeki babaevine giden Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, 8 Nisan'da bölgede el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Furkan Aydın ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Askerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Tekbıyıkoğlu, şehit ve gazilere minnet ve şükran duygularını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran ve bir gözünde görme kaybı yaşayan Furkan Aydın, "Vatan sağ olsun" dedi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Ali Durmuş Kırıkkale Jandarma Aydın Güncel Haberler

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