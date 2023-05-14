Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı, oyunu kullandı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Tekbıyıkoğlu ile eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Osmangazi Fen Lisesi'ne gelerek 1245 Nolu sandıkta tercihini yaptı.

Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün hem Kırıkkale hem de Türkiye için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Kırıkkale genelinde 723 sandıkta 200 binin üzerinde seçmenin vatandaşlık görevini yerine getireceğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Seçim günleri demokrasi için çok önemli günlerdir. İlimizde 723 sandıkta seçim güvenliği için bütün koordinasyon valilik, emniyet ve jandarma birimlerince sağlanmıştır. Seçimin sonuçları itibariyle ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Leyla İsa Aktuğ İlkokulu'nda kullandı.