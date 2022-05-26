Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: Uyuşturucu yakalamada 1 ya da 2 numarayız - Haberler

KIRIKKALE Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türk güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelede en başarılı operasyonlara imza attığını belirterek, "Yakalama oranlarında dünyada 1 ya da 2 numarayız" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi'nde 'Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumun açılışına Vali Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan, bağımlı bireylerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, bağımlılık ve uyuşturucunun yeni problem olarak ortaya çıkmadığını belirterek, "Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanoğlu keşfetmiş bunu. Konvansiyonel ve benzeri yöntemlerle üretiliyor fakat günümüzde bunlara ek olarak çok daha büyük tehlike var. Buna sentetik madde diyoruz. Bir defa kullanıldığında bağımlı hale getirebiliyor. Ulaşılması daha kolay, maliyetleri çok daha düşük. Eskiden Güney Amerika bölgesinde kokain üretilirdi, Afganistan'da da haşhaş üretimi yaygındı. Hint keneviri ise hemen hemen dünyanın her yerinde vardı. Problem giderek büyüyor" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün sürecek sempozyumda katılımcılara, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.