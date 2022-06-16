Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'na "Empati Ödülü" verildi - Haberler

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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'na "Empati Ödülü" verildi

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'na 'Empati Ödülü' verildi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğince Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na empati ödülü verildi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğince Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na empati ödülü verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen kongreye çok sayıda akademisyen ve psikolojik danışma uzmanı katıldı.

"Sürdürülebilir Kalkınma için Psikolojik Danışma ve Rehberlik" temasıyla gerçekleştirilen kongrede, açılış konuşmalarının ardından panel, çalıştay ve bildiri sunumları yapıldı.

Kongrede yapılan değerlendirmeler sonucunda "Empati Ödülü", "Kırıkkale Huzur Köy" projesiyle tüm paydaşları temsilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na verildi.

Ödülü, Tekbıyıkoğlu adına Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş aldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kültür Üniversitesi Kırıkkale İstanbul Güncel Haberler

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