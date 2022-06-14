Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, jandarma teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, jandarma teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, jandarma teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, iç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan jandarmanın, ülke sathına yayılmış teşkilatı ve kadrosuyla vatandaşların huzur ve güven içerisinde yarınlarından emin olarak yaşamasını sağladığını belirtti.

Jandarmanın yeri geldiğinde canını feda etmekten çekinmeksizin büyük bir özveri içinde başarıyla görevini yerine getirdiğine dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Bu düşüncelerle jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Togo Cumhuriyeti Kırıkkale Jandarma Güncel Haberler

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