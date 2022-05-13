Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: 2002-2021'de 252 vatandaşımızı maganda kurşunundan kaybettik

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, maganda kurşunlarını engellemek için hazırlanan 'Silahtan Çıkan Bir Ses, Kaybedilen Bir Nefes' adlı kampanyanın tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "2002 ile 2021 yılları arasında düğün, kutlama, asker uğurlaması gibi olaylarda 252 vatandaşımızı kaybettik. Niye? Hiçbir sebep yok" dedi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi'nce (KKÜ) hazırlanan ve Kırıkkale Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün de desteğiyle maganda kurşunlarını engellemek için kampanya çalışması başlatıldı. Hazırlanan kampanya, KKÜ Merkezi Derslik'te yapılan toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmanın ardından kampanya için hazırlanan kısa film gösterildi.