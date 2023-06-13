Kırıkkale Valisi, sel felaketinin ardından zarar gören köyleri ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkolğu, Sulakyurt ve Balışeyh ilçelerindeki sel felaketinin ardından zarar gören köyleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Tekbıyıkoğlu, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkolğu, hafta sonu yaşanan sağanağın ardından zarar gören Sulakyurt ve Balışeyh ilçesindeki köyleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Balışeyh ilçesi Kırlangıç köyüne geçen Tekbıyıkoğlu, köyde yürütülen iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekbıyıkoğlu, ardından şiddetli sağanak yaşanan Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünü ziyaret etti.

Selden zarar gören 3 kilometrelik köy yolu, 300 dönümlük tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, olağan mevsimsel akışın dışında son yıllarda bölgenin bu aylarda yüksek derecede yağış aldığını belirtti.

Son bir hafta içerisinde bunu yoğunlukta hissettiklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam 19 köyümüzde son 2 günlük yağışta hasar meydana geldi. Danacı köyümüzün dere yatağında DSİ, İl Özel İdaresi ile özel sektör destekli araçlarımızla beraber iyileştirme çalışması yapıyoruz. Sadece bu köyümüzde değil, yaklaşık 7 grup halinde bütün köylerimizde benzer iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Temennimiz, ne tarımsal ne can ne de hayvanlarımıza dokunan istenilmeyen bir olayın olmaması yönünde. Tüm ekiplerimiz ve iş makinelerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Vali Tekbıyıkoğlu, herhangi bir can kaybının olmadığını ancak bazı küçükbaş hayvan kayıplarının olduğunu ve zarar gören tarımsal ürünlerde de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.