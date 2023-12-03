Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekti ve toplumsal farkındalığı artırmak gerektiğini belirtti. Makas, devletin engelli vatandaşlar için önemli adımlar attığını ve Kırıkkale Valiliği olarak sorunları çözmek için çalıştıklarını ifade etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek, onların hayata katılımını sağlamak ve amacı toplumsal farkındalığı artırmak olan önemli bir gün olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların, toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Makas, "Onların sahip oldukları hakların korunması, hayat standartlarının geliştirilmesi ve sosyal hayata etkin katılımlarının sağlanması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için önemli adımlar atmaktadır. Bu kapsamda, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri, istihdam, sosyal hizmetler ve erişilebilirlik gibi alanlarda önemli çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Makas, Kırıkkale Valiliği olarak engelli vatandaşların sorunlarını çözmek için ellerinden gelen gösterdiklerini dile getirerek, engelli bireyler ve ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diledi.