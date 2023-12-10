Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'tan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Beyannameyle tüm insanların doğuştan sahip olduğu hakların teminat altına alındığını aktaran Makas, "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasamızın ikinci maddesinde de bu durum açıkça belirtilmiştir. Devletimiz, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için her türlü çabayı göstermektedir. Bu kapsamda, insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası sözleşmelere taraf olmuş, bu sözleşmelerin hükümlerini iç hukukuna uygun hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Makas, bugün Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin, uluslararası toplumun dikkatini çekmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun, Gazze'deki insan hakları ihlallerini durdurmak için gerekli adımları atması gerektiğine dikkati çeken Makas, şunları kaydetti:

"İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Bu hakların korunması, herkesin sorumluluğudur. Bizler de Gazze'de yaşayan insanların haklarının korunması için elimizden geleni yapmalıyız. Kırıkkale'mizde de insan haklarına saygılı bir anlayışla çalışıyoruz. Bu kapsamda insan hakları eğitimi, farkındalık çalışmaları ve savunuculuk faaliyetlerine destek veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, tüm insanlığın barış, huzur ve adalet içinde bir arada yaşamasını diliyorum."