Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Çalışan Gazetecilerle Buluştu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

Vali Makas, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Kırıkkale halkının gören gözü, işiten kulağı olan basın mensuplarıyla yürümekten tevazu duyduklarını söyledi.

İstişareye inandıklarını ve aldıkları eleştiriler doğrultusunda ili yönetmek istediklerini aktaran Makas, "Türk yönetim sisteminin de özeti olan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla yürüyoruz ve bunu gerçekleştirmek içi çabalıyoruz. Sokakta ve çarşıda esnafımızı, işçimizi, köylümüzü dinledik ve hamdolsun ki Kırıkkaleli kardeşlerimiz de bizleri bağrına bastı. Kırıkkale halkı devlet, millet, bayrak denildiğinde canını verebilecek bir halk, bununla ne kadar övünse az." diye konuştu.

Programda, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de yer aldı.