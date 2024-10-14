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Kırıkkale Tekstil Atölyesinde İki Yangın Çıktı

Kırıkkale Tekstil Atölyesinde İki Yangın Çıktı
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Kırıkkale'de bir tekstil atölyesinde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde yeniden alevlendi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KIRIKKALE'de tekstil atölyesinde gece çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden alevlendi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan A.Ö.'ye ait tekstil atölyesinde dün akşam saatlerinde kumaşların alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyeyi sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ekibinin yanı sıra elektrik şirketinin teknik ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı, atölye kullanılamaz hale geldi.

Sabah saatlerinde kumaşların tekrar alevlenmesiyle ikinci bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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