Kırıkkale Otoyolu'nda sel; trafik durdu (2)
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YOL KISMEN AÇILDIAnkara'da, sağanağın sele neden olması nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara- Kırıkkale Otoyolu'nun Kırıkkale istikameti, ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından kısmen trafiğe açıldı.
YOL KISMEN AÇILDI
Ankara'da, sağanağın sele neden olması nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara- Kırıkkale Otoyolu'nun Kırıkkale istikameti, ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından kısmen trafiğe açıldı. Ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.
Barış TAŞKIRAN/ ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel