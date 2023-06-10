Kırıkkale Otoyolu'nda sel; trafik durdu (2)

YOL KISMEN AÇILDIAnkara'da, sağanağın sele neden olması nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara- Kırıkkale Otoyolu'nun Kırıkkale istikameti, ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından kısmen trafiğe açıldı.

YOL KISMEN AÇILDI

Ankara'da, sağanağın sele neden olması nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara- Kırıkkale Otoyolu'nun Kırıkkale istikameti, ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından kısmen trafiğe açıldı. Ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.

Barış TAŞKIRAN/ ANKARA,