Kırıkkale OSB'deki işletmelere mesleki eğitim projesi tanıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) faaliyet gösteren işletme sahiplerine, Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) hakkında bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale OSB Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, OSB Başkanı Nurettin Aydın ve firma temsilcileri katıldı.

Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, METYAP'ın işverenlere önemli katkı sağlayabileceğini aktardı.

Devletin ve Bakanlığın bu konuda destekleri olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Bu proje, iş gücü piyasasına kalifiye eleman yetiştirmek için de çok değerli. İnşallah sizler istifade edersiniz, proje de ilimizde ilerler. Hep beraber memleketin iş gücü kuvvetine kuvvet katarız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince METYAP hakkında bilgi verildi.