Kırıkkale OSB'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kimyasal ürünler üreten fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve kimyasal ürünler üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
