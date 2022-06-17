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KIRIKKALE - Okullarda karne heyecanı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale genelinde toplam 230 okulda, 46 bin 763 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Kırıkkale genelinde toplam 230 okulda, 46 bin 763 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, TOKİ Şehit Nazir Elitok İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Öğrenciler tarafından halk oyunu gösterisinin sergilendiği törende, Tekbıyıkoğlu ve bir öğrenci çiçek dikerek can suyu verdi.

Ardından sınıfları gezen Tekbıyıkoğlu ve Telefoncu,karnelerini verdikleri öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Tekbıyıkoğlu, törenin ardından gazetecilere, bu senenin farkının Kovid-19 salgının ardından ilk örgün eğitime başlanılan yıl olduğunu söyledi.

Çocukların ve öğretmenlerin uzak kaldıkları okullarına bu yıl yeniden kavuştuklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Velilerimizde de aynı heyecan vardı. Öğrencilerimizin tatilde de eğitimden uzak kalmamalarını bekliyoruz." dedi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

milli eğitim bakanlığı Kırıkkale Güncel Haberler

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