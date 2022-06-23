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Kırıkkale'nin kültür varlıkları tanıtıldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'nin kültür varlıkları tanıtıldı

Kırıkkale Valiliğince hazırlanan "Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Kitabı" ve "Hacı Taşan Kültür Plak Serisi" tanıtıldı.

Kırıkkale Valiliğince hazırlanan "Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Kitabı" ve "Hacı Taşan Kültür Plak Serisi" tanıtıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kırıkkale içinde Anadolu kültürüne ait renklerin yer aldığını söyledi.

"Abdal" geleneğinin en önemli temsilcilerinden birinin de Hacı Taşan olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'mizin içerisinde Anadolu motiflerinin bir rengi olan Abdal geleneğini ve Bozlak kültürümüzü barındırıyoruz. Bu bizim için hakikaten çok kıymetli. Bozlak geleneği, yeni bir kültür değil. Bazı çalışmalar Orta Asya'ya kadar dayanıyor ve biz bunları günümüze kadar yaşatabilmişiz. Bozlak kültürünün ve Abdal geleneğinin en önemli değerlerini şehrimizin bir evladı temsil etmiştir. Umarım bundan sonra da çok önemli isimler çıkar ve bu geleneği devam ettirir."

Vali Tekbıyıkoğlu, Taşan'ı yaşatmak ve hatırlamak için eserlerinden 33'lük 1000 plak çıkarttıklarını belirterek, aynı zamanda "Kırıkkale Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Kitabı"nı da bastıklarını aktardı.

Kültür varlıklarının kendilerinden sonra da yaşamasını istediklerini dile getiren Tekbıyıkoğlu, içerisinde teknik ve sosyal bilgileri de ihtiva eden bir kitap hazırlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Hacı Taşan'ın eserlerinin yer aldığı plak, basın mensuplarına dinletildi ve Kırıkkale Ustalar Topluluğunca Taşan'ın eserleri seslendirildi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fazlı Altuntop da katıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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