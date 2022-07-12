KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşe başlamasıyla "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşe başlamasıyla "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Kara yolları ekipleri de tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı. Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Kurban Bayramı Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

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