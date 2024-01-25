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Kırıkkale İl Jandarma Komutanı ve İŞKUR İl Müdürü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İŞKUR İl Müdürü Ferhat Metin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Cücen ve Metin, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İŞKUR İl Müdürü Ferhat Metin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cücen, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" fotoğrafına oy kullanan Cücen, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını oyladı.

Haber kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını seçen Cücen, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

İŞKUR Kırıkkale İl Müdürü Ferhat Metin de "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoşgeldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarını oyladı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını seçen Metin, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Jandarma Albay İŞKUR Deprem Yaşam Spor Güncel Haberler

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