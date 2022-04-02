KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

M.G. (32) idaresindeki 06 FL 6948 plakalı otomobil, Çalılıöz Mahallesi Şehir Bekir Ferhat Kaya Sokak'ta, K.K'nin (35) kullandığı 41 HS 547 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 06 FL 6948 plakalı otomobildeki M.G. (35) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, Güncel, Haberler

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