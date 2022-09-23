Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Gelen Kırıkkale haberlerine göre Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Y.U'nun uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 56 gram uyuşturucu madde, 88 uyuşturucu hap, uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Narkotik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.