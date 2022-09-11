Kırıkkale haberleri... Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Kırıkkale gelişmesine göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Erdal D. idaresindeki 46 FA 400 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 41. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi, araçta yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki Ayşegül D, Meltem D. ve Oğuzhan D. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan itfaiyeye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik Kırıkkale Kırşehir Tragger Güncel Haberler

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