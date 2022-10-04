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Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

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Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

Kırıkkale haberi: Kırıkkale'de lise öğrencilerine, sosyal medya güvenliği, sosyal medyada risk ve tehditler, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla eğitim veriliyor.

Kırıkkale'de lise öğrencilerine, sosyal medya güvenliği, sosyal medyada risk ve tehditler, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla eğitim veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında yeni eğitim ve öğretim yılında da liselerde okuyan öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, sosyal medya güvenliği, sosyal medyada risk ve tehditler, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde öğrencilere bilgi verdi.

Seminerde öğrencilere projenin tanıtımı yapılarak, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırımlar, yetkisiz erişim, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve yasadışı bahis gibi konular anlatıldı.

Her gün iki okulda, iki oturum şeklinde seminer düzenleyen ekipler, yıl içerisinde tüm lise öğrencilerine ulaşmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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