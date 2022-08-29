Son dakika haber... KIRIKKALE - Kafede çıkan yangın hasara yol açtı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki kafede yangın çıktı. Kafeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Buzdolabı fişinin takılı olduğu prizden çıktığı değerlendirilen yangında kafe zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Güncel Haberler Son Dakika

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