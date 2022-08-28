Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kırıkkale habere göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. S.M. (48) idaresindeki 06 AY 7154 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolundaki uygulama noktasında devrildi. Kazada sürücü ile eşi M.M. (48) ve kızı Ş.M. (14) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik Kırıkkale Güncel Haberler

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