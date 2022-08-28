Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale habere göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

S.M. (48) idaresindeki 06 AY 7154 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolundaki uygulama noktasında devrildi.

Kazada sürücü ile eşi M.M. (48) ve kızı Ş.M. (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Kırıkkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title