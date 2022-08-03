Kırıkkale haberleri: Kırıkkale'de cinayet şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Kırıkkale haberleri: Kırıkkale'de cinayet şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale haberleri: Kırıkkale'de cinayet şüphelisi tutuklandı

Gelen Kırıkkale haberine göre Kırıkkale'de alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Kırıkkale'de alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güzeltepe Mahallesi 568 Sokak'ta N.K'yi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Y.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, 1 Ağustos'ta Güzeltepe Mahallesi 568 Sokak'ta karşılaşan N.K. (55) ile Y.Ü. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Y.Ü, tüfekle N.K'ye ateş açmıştı.

Yaralanan N.K, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Y.Ü. gözaltına alınmıştı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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