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Kırıkkale haberleri: Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Kırıkkale haberleri: Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Kırıkkale haberi: Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yurt binası yemekhanesinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yurt binası yemekhanesinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na ait yemekhanenin çatısında yağmur oluklarının bakımı yapıldığı sırada işçilerden E.Ö. (57) yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, işçinin düştüğü alanda inceleme yaptı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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