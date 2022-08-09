Kırıkkale haberi... Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Kırıkkale haberler: Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İ.A. ve M.B'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelilerin araçlarında 249 uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Muhammet Fatih Gökmen Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Narkotik Güncel Haberler

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