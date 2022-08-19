Kırıkkale haberi... Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı Güncel Haberler Kırıkkale gündem haberine göre Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı. Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında minibüse binen D.B, aracın hareket etmesini beklediği sırada camdan dışarı çıkardığı kolunda acı hissetti. Daha sonra kolundan kan aktığını gören kadın, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine dolmuş duraklarına polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Koluna yorgun mermi düştüğü belirlenen kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Yenidoğan Kırıkkale Güncel Haberler

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