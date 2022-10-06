Kırıkkale haberi | Kırıkkale'de kanala düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Kırıkkale habere göre Kırıkkale'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.
Ramazan Y. (29) idarisindeki 71 EL 388 plakalı otomobil, Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde su kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Vahdet B. (41) yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel