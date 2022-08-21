Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale haberi! Kırıkkale'de balkonda boya yaparken düşen genç ağır yaralandı

Kırıkkale haberi! Kırıkkale'de balkonda boya yaparken düşen genç ağır yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale haberine göre Kırıkkale'de balkonda boya yaptığı sırada yere düşen kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de balkonda boya yaptığı sırada yere düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki evlerinin birinci katında balkonda boya yapan Ahmet S. (20), dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekibince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Orhangazi Kırıkkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title