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Kırıkkale haberi! Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi

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Kırıkkale haberi! Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi

Kırıkkale gündem haberine göre Kırıkkale Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen Çarşı Camisi'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da katıldı.

Saygılı ve Kaplan, etkinlikte vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, aşure ikram etti.

Vatandaşlar da aşure ikramından dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Mustafa Kaplan Mehmet Saygılı Kırıkkale AK Parti Güncel Haberler

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