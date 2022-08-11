Kırıkkale haberi! Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi Kırıkkale gündem haberine göre Kırıkkale Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen Çarşı Camisi'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da katıldı. Saygılı ve Kaplan, etkinlikte vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, aşure ikram etti. Vatandaşlar da aşure ikramından dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti. Güncel AA / Muhammet Fatih Gökmen Mustafa Kaplan Mehmet Saygılı Kırıkkale AK Parti Güncel Haberler

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