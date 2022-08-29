Kırıkkale haberi: Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları

Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, tüm vatandaşları 16-17 Eylül'de gerçekleştirilecek Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği'ne davet etti.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi doğrultusunda ilçeye atanarak geçen hafta görevine başlayan Uludağ, Anadolu'nun şirin ve Yörük diyarı bu ilçesinde görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Uludağ, ilçede düzenli olarak yapılan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen şenliğin bu yıl yeniden düzenleneceğini belirterek, "16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik için belediye, muhtarlarımız ve halkımızla hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Kültürel etkinliklerin, eğlencenin ve ikramların bir arada olduğu şenliğimizde vatandaşlarımızın iyi vakit geçirmeleri için hep birlikte çalışıyoruz. Amacımız, bu sosyal etkinliklerle Karakeçili'nin tanıtımına katkı sağlamak ve yok olmaya başlayan kültürel etkinliklerin yaşatılmasına katkıda bulunmaktır. Şenliğimize herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.