Kırıkkale haber | Kırıkkale'de bariyerlere çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kırıkkale habere göre Kırıkkale'de kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Kırıkkale'de kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. G.K. idaresindeki 50 ABG 411 plakalı kamyonet, Kırıkkale- Samsun kara yolu Kaletepe Mahallesi mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasa kısmı araçtan ayrıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplere sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.K. ile Ş.A. yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Kırıkkale Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale haber | Kırıkkale'de bariyerlere çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.