Kırıkkale haber | Kırıkkale'de 1324 kişiye ilk yardım eğitimi verildi

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, 2021-2022 yılları içerisinde kentte 1324 kişiye ilk yardım eğitimi verildiğini bildirdi.

Ağırtaş, Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, hayatın her döneminde ve her ortamda, kaza ve hastalanma riskinin bulunduğunu belirtti.

Bu durumlarda müdahalede bulunan kişilerin ilk yardım eğitimi almış olmalarının, yaşamın sürdürülmesi, sakatlanmaların önlenmesi ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacağına dikkati çeken Ağırtaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ev veya iş ortamında meydana gelen olaylar, trafik kazaları veya doğal afetler nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin yapacakları ilk yardım uygulamaları önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 2021-2022 yılları içerisinde 204 kişiye ilk yardım bilgilendirme eğitimi, 786 kişiye sertifikalı temel ilk yardım eğitimi ve 334 kişiye ise temel ilk yardım güncelleme eğitimi olmak üzere 1324 vatandaşımıza eğitim verilmiştir."