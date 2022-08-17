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Kırıkkale haber: AK Parti Kırıkkale Teşkilatından MKE AŞ'ye ziyaret

Kırıkkale haber: AK Parti Kırıkkale Teşkilatından MKE AŞ'ye ziyaret

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Edinilen Kırıkkale haberine göre AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve beraberindekiler, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Çelik Fabrikasında incelemelerde bulundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve beraberindekiler, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Çelik Fabrikasında incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Serbest Dövme Çelik Pres Atölyesi'ni ziyaret ederek, Genel Müdür Yardımcısı Ali Keskinkılıç'tan bilgi aldı.

Can, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, MKE A.Ş'ye yapılan yatırımlar, ROKETSAN ve Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı yatırımlarla Kırıkkale'nin adeta yeniden kurulduğunu belirtti.

Kurulacak fişek ve barut fabrikalarıyla MKE AŞ'nin ciddi istihdam oluşturacağına aktaran Can, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Başkanı Kaplan da Kırıkkale'ye savunma sanayi alanında çok büyük yatırımlar geldiğini kaydetti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Milletvekili Ramazan Can Kırıkkale AK Parti Güncel Haberler

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