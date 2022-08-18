Kırıkkale gündem: Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu Güncel Haberler Kırıkkale haberler... Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde 202 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde 202 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'dan Çorum'a giden bir otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 202 gram metamfetamin, 7 cep telefonu, 2 harici bellek ele geçirildi, şüpheliler K.Ş. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

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