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Kırıkkale gündem: Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu

Kırıkkale gündem: Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu

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Kırıkkale haberler... Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde 202 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde 202 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'dan Çorum'a giden bir otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 202 gram metamfetamin, 7 cep telefonu, 2 harici bellek ele geçirildi, şüpheliler K.Ş. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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