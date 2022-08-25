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Kırıkkale gündem haberleri... Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı

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Kırıkkale gündem haberleri... Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı

Gelen Kırıkkale haberine göre KIRIKKALE'de İ.D., aralarında daha önceden husumet bulunan V.İ.'yi çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı.

KIRIKKALE'de İ.D., aralarında daha önceden husumet bulunan V.İ.'yi çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen İ.D. ile V.İ. yolda karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D., yanında bulunan pompalı tüfekle V.İ.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı. V.İ., sırtına ve bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı, olay yerinin yakınında bulunan ticari taksi ile Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesini olmadığı öğrenilirken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Münir Karaloğlu Güncel Haberler

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