Kırıkkale gündem haberi | KIRIKKALE - Köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı Edinilen Kırıkkale gelişmesine göre Kırıkkale'de komiser yardımcısı, kullandığı otomobilinin köprüden düşmesi sonucu yaralandı. Kırıkkale'de komiser yardımcısı, kullandığı otomobilinin köprüden düşmesi sonucu yaralandı. Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı F.K.T. idaresindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde maket polis aracına çarptıktan sonra ağaçlık alandan geçerek köprüden düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün, sabah mesai bitimi evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Güncel AA / Muhammet Fatih Gökmen Kırıkkale Hisarcık Güncel Haberler

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