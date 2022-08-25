Kırıkkale gündem haberleri... Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde bulunduran zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gelen Kırıkkale haberine göre Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, S.E'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, satışa hazır 88 paket halinde 62,17 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Narkotik Güncel Haberler

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